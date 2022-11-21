Ржавых пятен на плитке не будет, если нанести на "проблемное" место один дешевый ингредиент

Гарантированное исчезновение всех ржавых пятен и прочих загрязнений в ванной комнате

Плитка в ванной комнате может со временем покрыться ржавыми пятнами и другими загрязнениями. Мы уже писали о том, как отмыть кафель до идеального блеска, а теперь поговорим о методе чистки керамической плитки.

Чтобы избавиться от пятен и налета, необязательно при каждой уборке использовать агрессивную "химию". Достаточно запастись одним недорогим средством, которая есть на каждой кухне — обычной пищевой содой, пишет belnovosti.

Как убрать ржавые пятна на керамической плитке

Насыпаем немного соды в глубокую ёмкость и добавляем немного воды, чтобы все превратить в "кашу". Получившуюся массу наносим на те участки керамической плитки, на которых появились ржавые пятна и налеты. Спустя некоторое время убираем соду: протираем поверхность жесткой стороной кухонной губки. После этой процедуры протираем керамическую плитку чистой тряпочкой, пропитанной водой.

Напомним, что сантехника в ванной обладает таким негативным свойством, как накопления на своей поверхности белого налета. Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать налет на лейке для душа.