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Ржавых пятен на плитке не будет, если нанести на "проблемное" место один дешевый ингредиент

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как убрать ржавые пятна на керамической плитке - эффективное средство
Как убрать ржавые пятна на керамической плитке - эффективное средство. Фото cleanpedia

Гарантированное исчезновение всех ржавых пятен и прочих загрязнений в ванной комнате

Плитка в ванной комнате может со временем покрыться ржавыми пятнами и другими загрязнениями. Мы уже писали о том, как отмыть кафель до идеального блеска, а теперь поговорим о методе чистки керамической плитки.

Чтобы избавиться от пятен и налета, необязательно при каждой уборке использовать агрессивную "химию". Достаточно запастись одним недорогим средством, которая есть на каждой кухне — обычной пищевой содой, пишет belnovosti.

Как убрать ржавые пятна на керамической плитке

Насыпаем немного соды в глубокую ёмкость и добавляем немного воды, чтобы все превратить в "кашу". Получившуюся массу наносим на те участки керамической плитки, на которых появились ржавые пятна и налеты. Спустя некоторое время убираем соду: протираем поверхность жесткой стороной кухонной губки. После этой процедуры протираем керамическую плитку чистой тряпочкой, пропитанной водой.

Напомним, что сантехника в ванной обладает таким негативным свойством, как накопления на своей поверхности белого налета. Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать налет на лейке для душа.

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#Ванная #Пищевая сода #Чистка #Ржавчина #Лайфхаки