Как за копейки вернуть украшениям блеск: необычный лайфхак

Со временем ювелирные изделия тускнеют, но есть способ это исправить

Хранить драгоценные металлы нужно правильно. Чтобы серебро не почернело, положите в шкатулку пакетик с силикагелем. Если же у вас есть много позолоченных украшений, которые выглядят довольно потускневшими, не спешите от них избавляться. Даже в домашних условиях и с минимальными усилиями можно вернуть им былой вид.

Как пишет Mirror, есть один удачный лайфхак, который заставит ваши потускневшие позолоченные украшения снова выглядеть, как новые. Немаловажно, что на этот трюк уйдет буквально пару минут. Чистка в домашних условиях спасет ваши серьги, ожерелья и браслеты. Понадобятся два подручных средства: сода и соль.

Что нужно делать, чтобы самостоятельно очистить украшения:

Накройте термостойкую емкость фольгой и наполните горячей водой. Добавьте примерно столовую ложку соды и около одной столовой ложки соли. Смешайте. Оставьте в этом растворе украшения примерно на две минуты. Выньте изделия из емкости и промойте под краном холодной водой. Вытрите насухо.

Результат этого лайфхака вас приятно удивит: украшения снова засияют и будут выглядеть так, словно вы их только сняли с витрины ювелирного магазина.

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