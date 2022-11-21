Три натуральных продукта "убьют" всю плесень в доме: действенный лайфхак

Бороться с плесенью необязательно с помощью агрессивной и едкой химии

В данный сезон в жилищах может накапливаться на окнах конденсат и в результате образовываться грибок. Избавление от надоедливой плесени может быть дорогостоящим и предполагать использование агрессивных химикатов. Но есть и натуральные чистящие средства, способные раз и навсегда решит эту неприятную проблему.

Если плесень не удалить сразу, она может легко распространиться по дому. Как пишет издание Mirror, на помощь придет один лайфхак с натуральными ингредиентами. Он весьма прост, но работает весьма эффективно.

Все, что вам нужно, это три ингредиента: один стакан обычного уксуса, 20 капель гвоздичного масла и 20 капель масла чайного дерева. Кислотность уксуса поможет избавиться от спор плесени, а гвоздичное масло обладает противогрибковыми свойствами. Наконец, масло чайного дерева предотвратит возвращение грибка.

Что нужно делать, чтобы избавиться от плесени в доме:

Смешайте ингредиенты и добавьте в бутылку с распылителем. Распылите на зараженную область. Оставьте на 20 минут — средство сработает на 100%. Если участок немного "запущен", то грибок можно потереть щеткой.

Ранее "Телеграф" писал, какие подручные ингредиенты лучше не использовать в борьбе с плесенью. А также мы рассказывали, что мешают конденсату и плесени в доме некоторые комнатные растения.