Высадите эти растения в доме и забудете о плесени: какие комнатные цветы отлично поглощают влагу

С образованием плесени особенно трудно справиться в зимние месяцы

В этом сезоне во многих домах может накапливаться конденсат на окнах, что приводит к образованию грибка. Есть много способов избавиться от плесени, в том числе с помощью подручных средств. Она не только выглядит неприглядно, но и может серьезно навредить здоровью человека, если ее не устранить, и особенно хорошо растет в помещениях с повышенной влажностью.

Некоторые комнатные цветы, пишет Mirror, естественным образом понижают уровень влаги в воздухе. Поэтому воспользуйтесь простым лайфхаком, высадив эти растения у себя в доме. Наличие такой растительности будет создавать менее благоприятную среду для плесени.

Плесень процветает в небольших помещениях, особенно в ванных комнатах, где много избыточной влаги. Вместо использования химикатов или электрического осушителя добавление комнатных растений в ванную комнату — это простое и естественное решение проблемы с плесенью. Зелень очистит воздух и придаст свежести вашей ванной комнате.

Растения для ванной комнаты должны хорошо адаптироваться к колебаниям температуры, поглощать влагу и не нуждаться в слишком большом количестве солнечного света для роста.

Растения, которые помогают предотвратить плесень в доме:

Спатифиллум Уоллиса или "Мирная лилия". Впитывает влагу из воздуха через свои листья и не обязательно нуждается в прямом солнечном свете. Однако токсична для домашних животных.

Пальмы (бамбуковые, карликовые финиковые, тростниковые). Влагопоглощающие листья отлично подходят для контроля влажности.

Сансевиерия, "Щучий хвост" или "Тещин язык". Известна своей выносливостью и приспособляемостью, процветает при ярком свете и теплых температурах.

Тилландсия. Экзотическое растение, которое не нужно высаживать в почву, очень неприхотливое и впитывает влагу из горячего и насыщенного паром воздуха.

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