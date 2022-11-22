Как привести в порядок пуховик не стирая его: хитрости, о которых не все знают

Зная эти секреты, ваш пуховик всегда будет выглядеть чисто и опрятно

Теплый пуховик — это основа модных трендов этой зимы, и вещь, которая наверняка есть у каждой девушки. Они очень удобные, но уж очень долго сохнут после стирки, поэтому хозяйки всегда предпочитают варианты, как привести куртку в порядок без стирки. Именно об этом мы сегодня и поговорим.

Стирка не всегда является лучшим выбором, а химчистка является удовольствием не из дешевых, поэтому советуем вам обратить внимание на эти уловки. Как отмечает prostoway, эти хитрости помогут вам привести в порядок пуховик быстро и без лишних усилий.

Как почистить пуховик без стирки

Хозяйственное мыло с горячей водой — способ, который поможет справиться с засаленными и грязными участками на куртке. Что делать: грязное место обработайте водой, затем намыльте старую зубную щетку хозяйственным мылом и потрите пятно. После смойте остатки чистящего средства и высушите пуховик.

Нашатырь и перекись водорода — способ, который справится с пятнами всего за несколько минут. В равных долях смешайте нашатырь и перекись водорода, и раствором обработайте засаленные участки. Оставьте на три минуты, и после все смойте.

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