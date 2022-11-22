Вытяжка будет как новая: всего один популярный продукт избавит вас от застарелых грязи и жира

Грязь и жир исчезнут через 10 минут.

Вытяжка — это 100% одно из самых грязных мест на кухне, ведь все испарения, которые происходят во время готовки, она "пожирает". А это и грязь, и жир, и копоть. Увы, но многие хозяйки во время уборки просто забывают о ней, а это негативно влияет в первую очередь на работу техники. Не ленитесь, и мойте вытяжку чаще, тем более если знать несколько хитростей, то этот процесс будет проходить намного быстрее.

Необязательно покупать дорогую, сильнодействующую "химию", пишет портал "Вкусно+". Они чаще всего агрессивны, и могут навредить вашим рукам, а если такое моющее еще и не тщательно смыть, то его частицы могут попасть даже в еду. Хорошо, что есть старые народные способы из подручных средств.

Чем отмыть вытяжку от застарелых грязи и жира

Оказывается, справится с даже старым слоем грязи и жира может дешевое средство, которое всегда есть на каждой кухне — поваренная соль. А метод чистки солью вообще максимально простой — 10 минут и ваша вытяжка выглядит как новая.

Что нужно сделать:

Всыпьте в кастрюлю с водой половину пачки соли и поставьте все на плиту. Смесь должна подогреться, но не доводите до кипения. После опустите в раствор фильтр вытяжки и оставьте его на 10 минут. Если через это время грязь не отойдет, повторите процедуру.

Ранее "Телеграф" делился с вами хитростью опытных домохозяек, как можно отмыть плиту от жира без химии, не используя ни грамма мающего средства. А еще узнайте, как легко и эффективно отмыть жирную посуду в холодной воде.