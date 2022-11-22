Тереть не придется: самодельная смесь из трех ингредиентов очистит ковер за 15 минут
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В уборке ковра помогут некоторые подручные продукты
Пушистые ковры могут выглядеть теплыми и уютными, но толстые волокна являются питательной средой для пыли и бактерий, вызывающих неприятный запах. Убрать зловоние ковра поможет бабушкин метод с нашатырем или же освежить ковровое покрытие можно с помощью нескольких натуральных продуктов.
Как пишет Express, вы не всегда можете увидеть грязь, скрывающуюся в мягких волокнах, так что периодически нужно проводить тщательную чистку ковра. Но не придется тратить часы на уборку. Есть отличный лайфхак с использованием обычной пищевой соды и некоторых натуральных ароматизаторов.
Для приготовления очищающего раствора используйте смесь пищевой соды (около одного стакана), эфирного масла лаванды (четыре капли) и сушеного розмарина или других трав (пару чайных ложек).
Что нужно делать:
- Смешайте ингредиенты.
- Посыпьте этой смесью весь ковер через сито.
- Оставьте на 10-15 минут. Пищевая сода нейтрализует вызывающие запах бактерии, а эфирное масло и травы оставят стойкий аромат.
- Пропылесосьте порошок, и ваш ковер будет чистым и пушистым.
Добавим, что для приятного зимнего аромата можно использовать две-три столовые ложки сушеной корицы вместо розмарина. Мускатный орех или смесь специй также подойдут в сочетании с очищающей пищевой содой. Если хотите получить более стойкий запах, то возьмите эфирное масло с древесным ароматом.
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