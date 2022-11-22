Ловкий трюк предотвратит конденсат и сырость на окнах: нужен один подручный ингредиент

Справиться с лишней влагой на подоконнике проще, чем вы думаете

В холодное время года на окнах может скапливаться влага. Предотвратить образование конденсата поможет проветривание и изоляция, а вместо дорогостоящих осушителей воздуха можно использовать один простой и дешевый продукт, который наверняка есть на вашей кухне.

Конденсат и сырость в вашем доме могут быть дорогостоящими проблемами и привести к нежелательным последствиям – плесени. Поэтому действовать нужно оперативно. Как пишет издание Mirror, избавиться от конденсата поможет лайфхак с обычной солью.

Если вы не можете себе позволить осушитель воздуха в каждой комнате, то этот трюк с солью – настоящая находка. Весь секрет очень прост, но результат вас восхитит.

Что же нужно делать, чтобы предотвратить образование конденсата на окнах? Насыпьте соль в бумажные стаканчики и оставьте их на ночь на подоконнике, чтобы они впитали влагу. Можно ставить по одному стаканчику на окно в каждой комнате. Наполняйте тару наполовину и проверяйте, чтобы соль не слипалась. Если соль становится твердой и влажной, пора ее заменить. Можно быть бережливым и просушить влажную соль в духовке.

Есть и другой способ: протрите окна соленой водой, чтобы предотвратить образование конденсата.

Если в вашем доме на окнах уже начала появляться плесень, то попробуйте избавиться от нее с помощью одного натурального лайфхака, о котором ранее сообщал "Телеграф".