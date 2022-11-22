Зачем класть в молоко соль: этот неожиданный лайфхак вас удивит

Хранить молоко нужно правильно, иначе оно быстро скиснет

Чтобы продукты не портились, важно учитывать ряд правил при их хранении. К примеру, картофель нельзя класть рядом с луком, иначе овощ быстрее прорастет. Тогда как продлит срок годности молока один необычный лайфхак с простым и дешевым продуктом, который есть на вашей кухне.

Как пишет издание Express, при хранении молока нужно учитывать по меньшей мере два правила. Одно из них включает простой лайфхак с солью, который может показаться странным, но работает отменно.

Как же правильно хранить молоко? Во-первых, проверните простой лайфхак: добавьте в молоко соль. В зависимости от типа молока, которое вы используете, после открытия оно может храниться от 4 до 10 дней, если хранить его в холодильнике. Однако вы можете немного увеличить этот срок, добавив щепотку соли в коробку сразу после открытия. Это потому, что соль является консервантом и препятствует росту бактерий. Но обязательно хорошенько встряхните коробку и поместите ее в холодильник как можно скорее.

Во-вторых, храните молоко в самой прохладной части холодильника. А вот класть продукт на дверцу холодильника не стоит, поскольку это самая теплая частью прибор, ведь находится дальше всего от системы охлаждения. Поэтому храните молоко в задней части средних или верхних полок для максимального охлаждения и продления срока годности продукта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как хранить авокадо, чтобы оно не потемнело. Есть три действенных способа.