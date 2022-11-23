Всего одно копеечное средство вернет белизну даже самому старому унитазу: будет блестеть как новый

Самое лучшее моющее находится на вашей кухне

Если вам надоело краснеть перед своими гостями за грязный унитаз, который "не берет" никакая химия, пора обратится за помощью к народным методам. Такие средства не только помогают отмыть известковый камень, налет и выводят желтые пятна с унитаза, но и являются более щадящими для ваших рук. Более того, в основном, все нужные "моющие" всегда находятся под рукой, только не в ванной, а на кухне.

К примеру, справиться с проблемой грязного унитаза может копеечное средство, которые есть в доме у каждого, и это — обычный столовый уксус. Как обещает портал "Вкусно+" — даже самый старый унитаз засияет как новый.

Как отмыть грязный унитаз с помощью уксуса

Отметим, что проводить такую чистку лучше тогда, когда дома никого не будет, ведь средству нужно дать несколько часов, чтобы "поработать". Итого: два стакана столового уксуса подогрейте до 50 градусов и залейте в унитаз, из которого предварительно вычерпайте всю воду. Оставьте все это на десять часов.

Налет быстро отойдет от стенок туалета, и поможет в этом обычный ершик. Повторять процедуру можно и нужно по мере загрязнения унитаза.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от налета в унитазе. Все, что понадобится, гарантировано уже есть у вас дома.