Известковый налет отпадет сам: удивительный и дешевый лайфхак для чистки кранов
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Поможет очистить кран один подручный продукт
Если очистить чайник от накипи можно с помощью уксуса, то в случае с краном все еще проще. Даже без дорогих средств можно решить проблему: на ваших глазах известковый налет будет отпадать сам.
О действенном лайфхаке по очистке крана от известковых отложений пишет издание Mirror. Этот метод подойдет и для других подобных поверхностях. Самое важное, что вам не придется прибегать к дорогим чистящим средствам и спреям.
Есть полностью натуральный способ удалить известковый налет. Возможно, ключевой ингредиент для этого лайфхака уже есть в вашем холодильнике. Итак, вам потребуется обычный лимон. Лимонная кислота считается очень эффективной, когда речь идет о борьбе с известковыми отложениями, и, в отличие от уксуса, не повреждает отделку. Дополнительный плюс — свежий запах цитруса.
Что нужно делать, чтобы избавиться от известкового налета с крана:
- Разрежьте обычный лимон пополам поперек.
- Прижмите разрезанную сторону фрукта к носику крана, "захватив" всю область известкового налета. Кран должен оставаться погруженным в лимон, чтобы сок разрушал известковый налет.
- Закрепите ломтик цитруса как можно лучше, чтобы он не упал. Наденьте пластиковый пакет на горловину крана и завяжите его резинкой, убедившись, что лимон все еще находится там, где нужно.
- Оставьте в таком виде кран на несколько часов. Если налет слишком стойкий — на ночь.
- Уберите лимон и пакет. Аккуратно протрите кран чистой зубной щеткой и салфеткой из микрофибры.
- Можете использовать иглу или булавку, чтобы очистить отверстия для распыления, где остались части известкового налета.
- Ополосните кран горячей водой, чтобы смыть остатки лимона.
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