Одежда разгладится за секунды: потрясающий лайфхак с гладильной доской

Положите одну подручную вещь на гладильную доску и будете приятно удивлены

Чтобы такое рутинное занятие, как глажка, проходило быстрее, нужно не только периодически чистить утюг. Есть способ повысить эффективность работы электроприбора с помощью одного необычного предмета, который, вероятно, уже может быть в вашем доме.

Как пишет издание Mirror, потрясающий лайфхак поможет быстрее гладить одежду, используя только популярную кухонную утварь. Все, что вам потребуется, алюминиевая фольга.

Удивительный трюк показала пользовательница TikTok Neat Caroline. Женщина привела в изумление тысячи зрителей, поделившись инновационным лайфхаком, помогающим быстрее гладить одежду. TikToker использовала обычный предмет, который, скорее всего, находится в глубине ваших ящиков или будет стоить вам копейки — алюминиевую фольгу.

Вот в чем заключается секрет лайфхака: вам просто нужно добавить немного фольги под покрытие гладильной доски. Возьмите гладильную доску и немного алюминиевой фольги, снимите чехол, положите лист алюминия, убедитесь, что фольга лежит блестящей стороной вверх, и снова наденьте чехол. Так вы погладите одежду намного быстрее. Алюминий — отличный проводник тепла, поэтому он ускоряет глажку, фактически вы будете гладить обе стороны ткани одновременно.

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