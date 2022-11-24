Неприятный запах исчезнет за одну ночь: что положить в обувь, чтобы она была свежей

Никакого запаха не будет, если положить внутрь этот продукт

Неприятный запах от обуви — это очень распространенная проблема, с которой сталкивался каждый. Многие в попытках ее решить скупают различные дезодоранты для ног или ароматизированные стельки, и даже не подозревают, что избавится от неприятного запаха в обуви могут помочь простейшие продукты, которые можно найти на каждой кухне. К примеру, это может быть лавровый лист.

Более того, такие народные средства не только приглушают неприятное амбре, как это делают их "химические коллеги", а справляются с задачей радикально, сообщает портал "Вкусно+". Что же еще можно использовать в качестве абсорбента?

Как избавиться от неприятного запаха из обуви

Нейтрализовать все признаки несвежести поможет обычная соль, которая 100% есть на кухне у каждого. Как это работает: насыпьте специю в хлопчатобумажные носки, хорошо набив их солью желательно крупного помола, и поместите в кроссовки, ботинки или сапоги на минимум 12 часов. Спустя это время от запаха не останется и следа.

Еще одним хорошим абсорбентом является смесь мелко перетертого активированного угля и соды. Такой метод освежит обувь ничуть не хуже соли.

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