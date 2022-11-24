Посуда будет идеально чистой и белой: как избавиться от желтизны за 10 минут

Тарелки и чашки снова будут идеально белыми, как будто только из магазина

Со временем посуда начинает желтеть, особенно если она белая. Однако это еще не повод выбрасывать любимые тарелки или чашки, и бежать покупать новую утварь. Есть отличный способ, который поможет "спасти" вашу посуду, и вернет им прежнюю белизну и чистоту.

Как сообщает Ukr.Media, благодаря этому лайфхаку посуда снова будет идеально чистой. Все, что нужно — это закупиться необходимыми "ингредиентами", которые нужны для приготовления моющего.

Как вернуть посуде белизну

Чтобы избавиться от желтизны на посуде, нужно взять тюбик силикатного клея, половину пачки обыкновенной пищевой соды и 5 литров чистой воды. Все это нужно смешать в металлическом ведре, и поставить на огонь.

Как только раствор начнет кипеть, поместите в него пожелтевшую посуду и оставьте "вариться" еще 10 минут. Спустя это время выключите огонь, а посуду переместите в раковину и помойте ее "классическим" способом. Стоит отметить, что нужно быть предельно осторожными, ведь тарелки и чашки будут очень горячими.

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