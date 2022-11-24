Пять минут и идеальная чистота: простые способы, как избавиться от жира на ручках кухонной плиты

У чистой плиты и готовить приятнее

Ручки на плите — это одно из самых загрязненных мест на кухне, при чем на них также накапливается огромное количество микробов, особенно если вы часто пользуетесь духовкой. Они практически мгновенно покрываются слоем жира, а отмыть их уже не так просто. Но мы то знаем, как это сделать.

Многие моющие не дают ожидаемой чистоты, какими бы агрессивными они не были, пишет prostoway. Поэтому в ход нужно пускать народные методы, которые способны побороть даже самую устойчивую грязь. Итого, чтобы очистить ручки на плите, вам нужно всего два доступных продукта – лимон и сода.

Чем отмыть ручки кухонной плиты от жира

Лимон — возьмите кусок цитруса и натрите им ручки плиты. Через 5 минут смойте сок влажной тряпкой. Готово — и ручки сияют чистотой.

Сода — разведите соду в небольшом количестве воды до состояния пасты. Затем губкой нанесите смесь на грязные поверхности и оставьте на 5-10 минут. После просто все смойте.

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