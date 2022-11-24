Плита будет сиять: простой лайфхак с одним продуктом, который уже есть на вашей кухне

Некоторые недорогие ингредиенты значительно упростят уборку варочной поверхности

Уборка на кухне может занимать много времени. Ведь нужно не только помыть посуду, а и очистить духовку и плиту. Если на варочной панели накопился жир и застарелые пятна, то не спешите тратиться на дорогостоящую агрессивную химию.

О лайфхаке по очистке печи с помощью натуральных средств пишет издание Mirror. Плита будет выглядеть как новая. Главный ингредиент, который вам нужен, уже есть на вашей кухне. Речь идет об обычной пищевой соде.

Есть несколько способов очистить печь, используя соду. Вы можете применять соду отдельно или смешивать с лимоном или другими цитрусовыми. Что нужно делать: проведите половинкой лимона по пищевой соде круговыми движениями. Пятна будут сходить за секунды.

Также можете взять теплое полотенце и накрыть им соду, рассыпанную на печи. Дайте немного времени. Затем у вас получится очистите поверхность с неимоверной легкостью.

Есть и такой лайфхак:

Смешайте пищевую соду с небольшим количеством уксуса и небольшим количеством лимон для запаха. Насыпьте пасту на печь и оставьте на 30 минут, а затем сотрите.

Вы будете поражены тем, как быстро и действенно удастся отмыть плиту от жира и иных пятен.

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