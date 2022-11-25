Зачем класть обычную губку для мытья посуды в холодильник: очень полезный бытовой трюк
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У этого действия есть вполне рациональное объяснение
Как только не используют кухонную губку, чтобы упростить себе жизнь. К примеру, с полезными целями делают в губках дырку или кладут ее в стиральную машинку. В этом материале ответим на вопрос: с какой целью опытные хозяйки кладут губку для мытья посуды в холодильник?
Оказывается, такая манипуляция помогает сберечь свежесть овощей и фруктов. Об этом пишет cpykami.
Какая польза от кухонной губки в холодильнике
Поскольку в холодильном устройстве часто присутствует повышенная влажность, то овощи, фрукты и зелень в нем быстрее теряют свою свежесть. Именно губка, которая имеет свойство впитывать в себя лишнюю жидкость, решает подобную проблему. Просто положите пару губок в нижний отсек холодильника: они впитают влагу и продукты питания дольше будут сохранять свою свежесть и сочность.
Ранее "Телеграф" рассказывал, для чего посыпать солью губку для мытья посуды.