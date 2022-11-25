Два подручных предмета раз и навсегда избавят вас от конденсата на окнах: простой лайфхак

Поможет справиться с проблемой совсем дешевый и незамысловатый способ

Из-за лишней влажности в доме может возникать плесень, с которой не так просто справиться. Поэтому лучше предотвратить эту проблему. Так что если на окнах скапливается конденсат, нужно действовать быстро.

Избавиться от конденсата можно без дорогостоящих средств и лишних усилий. На помощь придет лайфхак с двумя подручными предмета, пишет Mirror. Все, что вам потребуется, ненужный носок и наполнитель для кошачьего лотка.

Один из самых доступных и необычных способов убрать конденсат: использовать наполнитель для кошачьего туалета и носок — вещи, которые, возможно, уже есть у вас дома. Это звучит странно, но работает прекрасно. Что же нужно делать? Просто насыпьте наполнитель для кошачьего туалета в старые носки и завяжите. Оставьте нехитрую конструкцию на каждом подоконнике, чтобы она впитывала влагу. Рекомендуется менять наполнитель для кошачьего туалета каждый месяц, чтобы он работал и оставался свежим.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что побороть конденсат можно и с помощью другого лайфхака. Понадобится всего один продукт, который наверняка есть на вашей кухне. Трюк очень просто, но действенен.