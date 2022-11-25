Хитрость из двух ингредиентов сделает микроволновку как новую: отменный лайфхак (видео)

Для трюка по очистке микроволновой печи нужны лишь подручные средства

Уборка на кухне – непростой процесс. Нужно не только помыть посуду, а привести в порядок все рабочие и варочные поверхности. Если на чистку духовки уйдет время, то с микроволновой печью дела обстоят очень просто. Нужно всего два бытовых ингредиента, которые заставят ее сверкать.

Чистка микроволновой печи — одна из тех работ, о которой можно легко забыть, особенно внутри. Однако стоит помнить об этом и регулярно очищать микроволновку. Поможет в этом один простой лайфхак, пишет Mirror.

Пользовательница @realkarencontent в TikTok поделилась своим идеальным способом. Благодаря незамысловатому трюку ваша микроволновая печь будет выглядеть как новая. Используйте два ингредиента, которые, скорее всего, уже есть у вас в шкафу: обычный уксус и лимон. Что нужно делать:

Для очистки микроволновой печи вам понадобится стакан воды, стакан уксуса и лимон, который нужно выжать в раствор, чтобы он "заработал".

Включите микроволновку на максимум на семь минут, позволяя раствору сделать свое дело.

После этого элементарного трюка вы сможете с легкостью убрать пятна и жир с внутренних стенок микроволновки с помощью губки или салфетки.

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