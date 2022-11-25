Серый налет с мойки уйдет за секунды: ленивый способ, как справиться с проблемой

Благодаря этому способу удастся убрать известковый налет даже в труднодоступных местах

Образование известкового налета, который остается после высыхания воды, нередко не спасает даже полезная привычка насухо вытирать мойку. Особенно актуальна проблема, если из крана течет жёсткая вода.

Убрать весь серый налет с мойки и смесителя помогут простые ингредиенты: горячая вода (0,5 литра), бумажные полотенца (салфетки) и лимонная кислота (1 ст. л.). Как пишет belnovosti, этот трюк отлично очищает нержавейку и искусственный камень

Как убрать налет с сантехники

Лимонку растворяем в воде. Там же смачиваем бумажное полотенце и прикрепляем к поверхности мойки и смесителя. В таком виде все оставляем на 30 минут. После этого бумагу убираем и тщательно промываем мойку и смеситель. Таким способом налет можно убрать даже в труднодоступных местах, например, бордюрах мойки.

Напомним, что сантехника в ванной обладает таким негативным свойством, как накопления на своей поверхности белого налета. Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать налет на лейке для душа.