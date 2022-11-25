Что нужно положить в морозилку, чтобы она работала лучше: это сэкономит вам деньги

Один простой лайфхак значительно сократить расходы на электроэнергию

Морозильная камера – один из приборов, которые больше всего потребляют электричества в доме. Поэтому если хотите сэкономить на счетах за электроэнергию, то нужно использовать морозилку по максимуму. В этом поможет один простой, но действенный лайфхак.

Как пишет издание Mirror, кухонная техника "ест" много энергии, а такие вещи, как холодильники и морозильник, нельзя выключить, пока они заполнены. Поэтому у вас нет другого выбора, кроме как поддерживать их в рабочем состоянии. Но есть способ заставить эти приборы работать более эффективно, это поможет вам сэкономить.

Когда морозилка заполнена, то работает более эффективно: образуется меньше места для поступления тепла, а содержимое помогает охладить любой теплый воздух, который проникает внутрь. В результате это снижает расходы. Но это не значит, что вы должны тратить кучу денег на еду для морозильной камеры.

Блоки льда или пакеты с водой работают так же хорошо, они и являются ключевым ингредиентом лайфхака. Вы можете использовать пакеты с застежкой-молнией, наполненные водой, кубиками льда или даже пакетами со льдом, чтобы предотвратить попадание воздуха — эти предметы дешевы, но эффективны.

Наведите порядок в своей морозильной камере. Поместите продукты, которые вам не понадобятся в ближайшее время, в конец, чтобы вам не приходилось постоянно переставлять вещи, тратя время впустую. Помните, что если морозилка будет полной и компактной, то будет использоваться меньше энергии, что сократит ваши счета.

Ранее "Телеграф" делился другими увлекательными "кухонными лайфхаками", которые помогут использовать электроприборы эффективно и сделают расходы на "коммуналку" целесообразными.