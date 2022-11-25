Правильно ли вы надеваете мусорный пакет на ведро: этот лайфхак заставит вас сомневаться (видео)

Возможно, вы всю жизнь неправильно вставляете мешок в мусорный бак

Привычные и рутинные процессы можно облегчить с помощью небольших уловок, как например, трюк с гладильной доской. Даже такое просто дело, как смена мешка для мусора, имеет свои нюансы. Возможно, вы все это время надевали мусорный пакет на ведро неправильно, и вот почему.

Как пишет издание Mirror, иногда смена пакетов для мусорных баков может быть очень раздражающим занятием, но есть более быстрый и эффективный способ сделать это. Вам на помощь придут сразу два увлекательных лайфхака, опубликованных пользователями соцсетей.

Первый лайфхак с пакетом для мусора заключается в том, чтобы вставлять в бак мешок, вывернутый наизнанку. Это будет похоже на такую себе шапку, которую нужно затолкнуть внутрь. Такой трюк определенно сэкономит время и усилия, а пакет будет выглядеть аккуратнее.

Второй способ подойдет для самых ленивых. Суть этого лайфхака невероятно проста: вам просто нужно вставить сразу несколько мусорных пакетов в урну. И в следующий раз вы не будете проделывать лишних манипуляций с ведром и мусорным мешком. Более того, если вдруг мусорный пакет прорвется, то удастся избежать "катастрофы".

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