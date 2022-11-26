Всего пара капель этого средства сохранит чистоту полов надолго: забудете про пыль навсегда

Благодаря этому способу, ваши полы будут сверкать чистотой намного дольше.

Сталкивались с такой проблемой, что только что вымытый пол практически моментально выглядит грязным, а все потому, что на него осела пыль? Если да, то вы пришли по адресу, и мы расскажем вам что делать в такой ситуации и как же "правильно" помыть пол.

Вполне вероятно, что вы выбрали неподходящее средство для уборки, пишет портал "Вкусно+". Многие популярные средства для мытья полов, несмотря на свой приятный запах и вроде как хорошо отмывающие грязь, могут ее будто "притягивать" обратно, а также оставлять некрасивые пятна и разводы. Что же делать?

Как правильно мыть пол, чтобы н дольше оставался чистым

Жидкость для мытья полов может притягивать на себя пыль и грязь. Неплохой альтернативой, которой можно заменить такие средства является кондиционер для белья. Добавьте его совсем немного в воду, и на полу создастся некий антистатический эффект, который отталкивая грязь.

Также причиной быстрого загрязнения полов может быть то, что было налито слишком много моющего, либо же вы плохо отжали тряпку в процессе уборки.

Ранее "Телеграф" писал, чем помыть стеклянные поверхности в доме, чтобы блестели и долго были чистыми.