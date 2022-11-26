Чем посыпать обледенелые дорожки у дома: средства, которые "работают" лучше песка и соли

Оставьте соль и песок в прошлом — есть более рабочие варианты

Зима вместе с морозом и холодом приходит также и со льдом. Чаще всего в зимний период многие травмируются именно из-за падений на обледенелых дорожках. Мы уже рассказывали, как ходить зимой, чтобы не падать, а теперь вдобавок делимся полезными и эффективными советами, чем же посыпать дорогу, чтобы избежать таких падений. Соль и песок — в список не входят.

Опытные дачники уже нашли несколько способов, которые намного безопаснее и эффективнее, чем "стандартные" соль и песок, пишет Ukr.Media. Изучайте и берите на вооружение.

Чем посыпать обледенелые дорожки

Зола — да, снег и лед будут черными, но дорожки станут менее скользкими. Ну и еще один плюс — это очень дешевое средство.

Кофейная гуща — отлично растворяет лед и снег. Минус — чтобы собрать достаточное количество, нужно хорошенько потрудиться.

Мраморная крошка — самый безопасный и эффективный способ борьбы с гололедицей. Более того, она не прилипает к обуви и не разносится после везде, а также красиво смотрится на дорожках.

Раствор для оттаивания — также можно приготовить специальную смесь. Для этого в двух литрах воды размешайте 60-100 г спирта и 6-10 капель моющего средства. После полейте дорожку и наслаждайтесь свободной и безопасной ходьбой.

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