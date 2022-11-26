Лучше уксуса и лимонной кислоты: неожиданное средство очистит чайник от накипи внутри

Вы будете удивлены этому лайфхаку

Нет ничего проще, чем очистить чайник от ненавистной накипи если знать несколько "народных" средств, которые могут облегчить жизнь каждой домохозяйке в несколько раз. Чаще всего все используют для чистки накипи уксус или лимонную кислоту, но это еще не самые эффективные средства.

Как сообщает портал "Вкусно+", не стоит спешить выбрасывать старый чайник, если у вас не получается отмыть накипь. Оказывается, отмыть даже самый застаревший налет может одно необычное средство — огуречный рассол.

Как отмыть чайник от накипи изнутри рассолом

Залейте огуречный рассол в чайник и прокипятите его в течение 30 минут. Рассол вылейте, а посуду сразу промойте под чистой водой. От загрязнений не останется и следа. Если же с первого раза не получилось — процедуру можно повторить еще раз.

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