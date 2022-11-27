Исчезнут даже устаревшие пятна: "рецепт" моющего для кухонных полотенец

От пятен не останется и следа

Отстирать кухонные полотенца от всех тех пятен, которые они "получили" на кухне, — задача не из самых простых, однако вполне выполнима, если знать несколько хитростей. К примеру некоторые хозяйки перед стиркой кладут полотенца в микроволновку, или же готовят специальное моющее, которое поможет справиться с любыми пятнами. Именно о таком способе мы и расскажем далее.

Чтобы даже самые устаревшие пятна исчезли из кухонных полотенец, достаточно проведите одну простую "процедуру" и приготовить очищающую смесь. Ничего сложного нет, и все ингредиенты к ней доступны. Как отмечает Ukr.Media, после такой стирки, все пятна из кухонных полотенец "убегут"

Как отстирать кухонные полотенца от пятен

Приготовьте моющее средство — в кастрюлю наберите более 1 л воды, добавьте 2 ч. л. растительного масла без запаха, 3 ч. л. раствора гипохлорита натрия (продается в аптеке), 100 гр любого сухого порошка (можно даже самого дешевого), и всыпьте 1 пакетик разрыхлителя для выпечки. Доведите воду до кипения.

После окуните в раствор полотенца, и прокипятите их буквально 5 минут, и выключите огонь. Накройте все крышкой, и дайте полотенцам полностью остыть вместе с водой в кастрюле. Затем воду слейте, а полотенца слегка отожмите. Полоскать не нужно. Затем мыльные полотенца переложите в стиральную машинку, добавьте 1 ст. л. соды и включите обычный цикл стирки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем постирать махровые полотенца, чтобы они оставались мягкими и пушистыми.