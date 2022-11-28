Как хранить грибы, чтобы они оставались свежими: есть один важный нюанс

Грибы могут быстро испортиться, если "пустить" к ним влагу

При хранении овощей нужно учитывать ряд правил, иначе они быстро завянуть и утратят свежий вид. Это правило касается и такого популярного продукта – грибов. Есть несколько моментов, о которых стоит знать, если грибы есть в вашем рационе.

Грибы невероятно универсальны, но их не так просто сохранить свежими дома. Эти овощи могут испортиться даже в холодильнике. Но есть способ продлить срок их хранения. О лайфхаке, который поможет сохранить грибы в хорошем состоянии, пишет издание Express.

Любимые за свою уникальную текстуру и мясистый вкус, грибы хорошо сочетаются с блюдами самых разных кухонь. Как упаковка, так и расположение грибов в холодильнике имеют решающее значение для того, чтобы они прослужили как можно дольше. Грибы имеют пористую структуру, что означает, что они впитывают воду, как губка. В сочетании с их высоким содержанием воды, составляющим около 80-90%, важно сбалансировать уровень влажности при хранении дома. Так что суть лайфхака по продлению срок годности грибов: держать их в сухости, тогда они останутся твердыми и свежими. В отличие от большинства овощей, важно избегать мытья грибов перед их хранением, иначе это сократит срок годности.

Такие простые правила относятся ко всем популярным видам грибов, будь то шампиньоны, шиитаке или лисички. Рекомендуется положить грибы в бумажным пакет. Если его нет, то тогда заверните их в бумажное полотенце и поместите в емкость для хранения в холодильнике. Бумажное полотенце или пакет впитывает влагу, что, в свою очередь, сохраняет свежесть грибов. Помните, что грибы следует держать подальше от пряных продуктов, поскольку они впитывают запах.

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