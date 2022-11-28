Как из обычного масла сделать свечу: удивительно простой способ (видео)
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Без лишних хлопот вы изготовите свечу буквально из ничего
В условиях аварийных отключений электричества из-за вражеских ударов украинцам приходится придумывать альтернативные источники освещения. Один из самых простых вариантов, конечно же, свеча. Но если вдруг запасы закончились, не огорчайтесь, вы с легкостью сможете соорудить самодельные свечи.
О необычном лайфхаке по изготовлению свечей рассказала блогерка Жанна Решитицкая в Youtube. Такие свечки использовали еще наши бабушки и дедушки. Свечи делаются очень просто и долго горят. Главный компонент – обычное растительное масло.
Как сделать свечи из подручных материалов без воска и парафина
Что понадобится:
- Стеклянная тара (можно небольшие банки с крышкой)
- Шило, штопор или нож
- Хлопчатая ткань, шпагат или даже вата
- Растительное масло
Как сделать свечу своими руками в домашних условиях:
- Делаем в крышке отверстия, как показано в ролике (одно по центру, несколько – по бокам).
- В банку наливаем масло.
- Кладем ткань или нитку и хорошо промачиваем в масле. Материал должен пропитаться, чтобы долго гореть.
- Протягиваем нить сквозь центральное отверстие. Закручиваем крышку.
- Если нет крышки, то из провода можно сделать держатель для ткани, как показано на видео, и закрепить сверху банки.
- Масло нужно периодически подливать, а ткань, когда подгорит, протягивать в отверстие.
Ранее "Телеграф" писал о еще одном трюке по изготовлению домашних свечей без воска и парафина. Нужны всего два ингредиента.