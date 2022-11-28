Как разделить авокадо на идеальные кубики без ножа: простой лайфхак

Очень удобный трюк, авокадо даже не придется резать

Авокадо любят за его кремовую текстуру и уникальный вкус, что делает его невероятно универсальным для использования в кулинарии. Главное, чтобы авокадо было дозревшим. Иногда из-за больших косточек маслянистую зеленую мякоть трудно быстро разрезать.

Издание Express делится лайфхаком, который поможет разделить авокадо на ровные кубики даже без ножа. Трюк очень прост, но работает отменно. Вам понадобится лишь кондитерская решетка (решетка для охлаждения, сушки и глазирования выпечки).

Авокадо идеально подходит для тостов или гуакамоле — и то, и другое легко приготовить, но вот нарезать кремовую мякоть кубиками не всегда так просто. Однако есть простой способ быстро измельчить авокадо — и вам даже не понадобится нож. Вместо нож есть другой, более безопасный кухонный инструмент. Замените нож на большую решетку для охлаждения, чтобы быстро нарезать сливочную мякоть кубиками. Этот хитрый прием не только менее грязный, но и экономит время, так как позволяет разрезать несколько плодов одновременно.

Как разделить авокадо на идеальные кубики без ножа:

Сначала разрежьте спелый авокадо пополам и удалите косточку. Поместите большую решётку для охлаждения над миской, чтобы собирать в нее кусочки плода. Положите авокадо срезом вниз на решетку так, чтобы кожица осталась нетронутой. Используя ладонь, протолкните мякоть авокадо через решетку с небольшим усилием. Кожа останется сверху, а мякоть разделится на кубики и попадет в миску.

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