Два предмета домашнего обихода удалят весь жир из духовки: действенный лайфхак

Для чистки духового шкафа не нужны дорогостоящие средства

Уборка на кухне может занять много времени. Ведь нужно не только помыть посуду, а и провести чистку микроволновой печи и очистить духовой шкаф. Чистая духовка будет потреблять меньше электроэнергии и не испортит вкус ваших блюд.

Как пишет издание Mirror, простой лайфхак удалит пригоревшую пищу и грязь без каких-либо усилий. Метод включает в себя предметы, которые у вас уже есть дома. Попробуйте очистить духовку пищевой содой, так как это один из самых известных и эффективных экологически чистых средств в быту. В "помощники" возьмите еще один простой продукт – обычный уксус. Пищевая сода и уксус — идеальное сочетание для удаления жира и грязи.

Как очистить духовку с помощью натуральных ингредиентов:

Используйте немного воды и смешайте ее с пищевой содой, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на внутреннюю поверхность духовки. Не забудьте также решетки и стеклянную дверцу. Убедитесь, что все покрыто очень хорошо, и оставьте на ночь.

На следующий день смесь пищевой соды должна полностью высохнуть. Наполните пустую бутылку с распылителем неразбавленным уксусом и хорошенько распылите внутри духовки. Закройте дверцу духовки и дайте настояться.

После того, как смесь постоит в течение одного-двух часов, вы можете взять губку или ткань, чтобы аккуратно стереть грязь.

Вы будете удивлены, что весь жир удаляется легко. Промойте тряпку и убедитесь, что все следы смеси пищевой соды исчезли.

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