Сколько раз в месяц нужно стирать простыни: важные нюансы при стирке постельного белья

Не стоит стирать простыни вместе с полотенцами

При стирке постельного белья важно соблюдать ряд простых правил. К примеру, никогда не нужно оставлять постиранные вещи в барабане стиральной машинки. Также имеет значение то, как часты вы стираете постель. Простыни, к примеру, рекомендуется очищать каждые две недели.

О лайфхаках, которые помогут сделать стирку постельного белья качественной, пишет издание Express. Чтобы простыни оставались мягкими и удобными в течение многих лет, нужно правильно их стирать.

Главные ошибки при стирке постельного белья:

Ждать, пока простыня будет выглядеть грязной. На самом деле пот, жир и омертвевшие клетки кожи накапливаются каждую ночь, и хотя они не видны невооруженным глазом, могут вызывать раздражение и привлекать пылевых клещей. Лучше всего стирать простыни каждые две недели. Тем, у кого есть домашние животные, — раз в неделю.

Тем, у кого есть домашние животные, — раз в неделю. Пересушивать простыни. Не оставляйте простыни в сушилке после того, как она выключилась, это может повредить ткань. Лучше сушить простыни на сушильной веревке или вешалке, желательно на улице, для еще более свежего запаха, долговечности и лучших результатов.

Стирать простыни с полотенцем. Многие полотенца и простыни состоят из одного и того же материала (хлопка), но это не значит, что их нужно стирать вместе. При стирке полотенца впитывают больше воды, чем простыни, и поэтому сохнут дольше. Полотенца образуют ворс, который может прилипнуть к простыням, а их пушистые петли трутся о тонкое постельное белье, изнашивая ткань.

Стирать простыни с одеждой. Молнии или пуговицы могут зацепиться за ткань и повредить постельное белье. Старайтесь стирать простыни отдельно от других вещей.

Добавлять порошка больше, чем обычно. Излишнее количество моющего средства может не только испачкать простыни, особенно если они белые, но и изнашивать волокна, в конечном итоге оставляя дыры и разрывы.

Попробуйте такой лайфхак при чистке постельного белья в стиральной машинке: вместо моющего средства используйте полстакана пищевой соды и уксуса для стирки простыней, чтобы они были шелковистыми и мягкими.

Также напомним, что при стирке постельного белья следует смотреть этикетку. Этот совет может показаться очевидным, но многие о нем забывают. К примеру, хлопчатобумажные простыни лучше всего стирать при более низкой температуре, а некоторые ткани не следует гладить или сушить в сушильной машине.

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