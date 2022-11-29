Дешевый способ убрать плесень всего за три шага: суперпростой лайфхак

Побороть грибок можно даже без использования химических средств

В холодное время года на окнах может образовываться конденсат, который приводит к плесени. Грибок иногда возникает и на других поверхностях, к примеру, в ванной комнате. Если не хотите тратиться на дорогую химию, то избавиться от плесени поможет один натуральный продукт.

О лайфхаке по борьбе с плесенью в доме рассказывает издание Express. Все, что вам потребуется, обычный уксус. Так что этот способ удаления грибка обойдется вам в копейки, но приятно удивит результатом.

Так как избавиться от плесени с помощью уксуса? Выполните эти простые шаги:

Распылите уксус на поверхность. Оставьте на час. Протрите и промойте влажной тканью.

Уксус можно использовать для борьбы с некоторыми из наиболее распространенных форм плесени в домах, хотя он не эффективен в борьбе со всеми типами грибка. Действенность этого средства обеспечивает уксусная кислота. Она может нарушить рост широкого спектра грибков и других микроорганизмов.

Добавим, что безопасность превыше всего, независимо от того, решите ли вы использовать уксус или химический продукт для плесени. Поэтому всегда надевайте резиновые перчатки и маску при очистке от плесени, чтобы защитить себя.

А еще не забывайте о методах профилактики, ведь избежать роста плесени значительно легче, чем убить грибок. Чтобы избежать накопления плесени в ванной, ежедневно открывайте окно, это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в борьбе с плесенью помогут некоторые комнатные цветы. Ряд растений отлично поглощают влагу, а это главный "пособник" грибка.