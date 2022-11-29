Никогда не храните так хлеб: зачерствеет в шесть раз быстрее

Не стоит класть хлеб в холодильник, и вот почему

Срок годности продуктов зависит от ряда факторов, важнейший момент – условия хранения. При правильных действиях овощи дольше будут оставаться свежими. И если многие из них стоит убрать в холодильник, то хранить другие продукты питания, а именно хлеб, следует иначе.

Мы часто покупаем хлеб, большинство употребляют его каждый день, поэтому крайне важно хранить его в оптимальном состоянии. О нюансах при хранении хлеба рассказывает издание Express.

Так как сохранить хлеб восхитительно мягким и свежим, чтобы он не начал черстветь и покрываться плесенью? Во-первых, не стоит хранить хлеб в холодильнике. Выпечку лучше поместить в шкаф. Если положить хлеб в холодильник, он черствеет примерно в шесть раз быстрее. На этот процесс влияет низкая температура. При комнатной температуре зачерствение не наступит так быстро.

Во-вторых, для более длительного хранения вы можете воспользоваться простым лайфхаком. Заморозка хлеба — еще один вариант сохранения этого популярного продукта питания. Важный нюанс: перед нарезкой хлеб должен полностью остыть, чтобы он не стал сырым или заплесневелым. Нарезка заранее облегчит вам жизнь в будущем, так как вам не придется тратить время на размораживание всей буханки. Можно завернуть буханку в пищевую пленку, а затем снова в фольгу или бумагу для заморозки. Съесть хлеб нужно в течении шести месяцев после заморозки. К слову, разморозить выпечку можно в тостере или же просто оставив на полке на ночь.

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