Чеснок очистится легко и без усилий: ловкий трюк от шеф-повара (видео)
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Чистка чеснока таким способом упростит процесс приготовления любого блюда
Некоторые овощи и фрукты можно очистить быстрее, чем мы привыкли это делать, это доказывает, например, гениальный трюк с апельсином. Чеснок тоже легко отделить от шелухи и пленки без особых усилий, если знать действенный лайфхак.
Иногда для приготовления блюда нужно всего пару зубчиков чеснока, но их может быть неприятно чистить, так как сильный запах остается на руках и под ногтями. Однако есть возможность упростить этот процесс, пишет Express. Все, что вам понадобится, только миска с водой.
В одном из видео в Instagram-профиле Prashad Indian Veggie Cuisine (@prashad_veggie) шеф-повар Минал Патель поделилась хитростью по легкой чистке чеснока. Секрет лайфхака заключается в следующем: перед чисткой чеснок нужно положить в теплую воду, замочить на 10-15 минут, а лишь затем очистить.
Вы убедитесь, что после замачивания кожица с чеснока будет сниматься с невероятной легкостью.
А вот шеф-повар, модель и ведущая Крисси Тейген предлагает усовершенствовать совет своей коллеги и чистить сразу же всю головку чеснока. Что нужно делать:
- Положите целый чеснок в воду и поставьте в микроволновку на 30 секунд.
- Промокните головку чеснока насухо, отрежьте корневой конец.
- Зубчики чеснока легко отделятся от кожицы и сердцевины, если слегка сжать овощ.
Ранее "Телеграф" писал, как ловко измельчают чеснок французские повара, метод точно придется вам по вкусу.