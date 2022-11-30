Как стирать махровые полотенца, чтобы они были как будто только из магазина: полезный лайфхак

Ваши полотенца будут снова мягкие и приятные на ощупь.

Ваши махровые полотенца больше не такие мягкие и пушистые, как были при покупке, а стали жесткими и неприятными? Причина в их неправильной стирке. Однако не стоит расстраиваться, ведь далее мы расскажем о действенном способе, который вернет полотенцам их первоначальные "свойства".

Чтобы не бегать по магазинах за новыми махровыми полотенцами после каждой стирки, можно использовать всего один простой лайфхак, который поможет вернуть им прежний вид. Все, что нужно — это уксус и теннисные мячики, пишет портал prostoway.

Как вернуть махровым полотенцам мягкость и пушистость

Во-первых, вместо стирального порошка лучше использовать гель для стирки. Это существенно повлияет на качество очистки с параллельным сохранением мягкости.

Во-вторых — запаситесь теннисными мячиками, и во время стирки кладите несколько штук в стиральную машинку. А в отсек для кондиционера наливайте немного уксуса. Стирать желательно при 40 или 60 градусах.

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