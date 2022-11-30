Не только украсят дом, но и защитят от плесени: восемь комнатных растений против конденсата

Некоторые растения – настоящие помощники, так как отлично поглощают влагу

Появление конденсата на окнах и образование плесени – частая сезонная проблема. Бороться с плесенью можно с помощью натуральных ингредиентов, но лучше предотвратить эту неприятность. Многие комнатные растения служат некими осушителями воздуха, забирая лишнюю влагу.

Как пишет издание Express, есть восемь растений, которые могут не только украсить ваш дом, но и сыграют важную роль в защите жилища от плесени. Суть лайфхака с выращиванием этих комнатных цветов в том, что они впитывают влагу, а это – главный фактор развития грибка.

Какие растения предотвращают появление плесени в доме:

Мирная лилия (Спатифиллум). Тропическое растение плохо переносит мороз, не нуждается в большом количестве света, обладает способностью поглощать влагу через свои листья.

Растения-пауки. Так называемые паукообразные (лентовидные) растения (Хлорофитум хохлатый) берут большую часть необходимой ему воды из воздуха, неприхотливы в уходе.

Тилландсии. У них нет корней, чтобы прикрепляться к земле для извлечения питательных веществ или воды, поэтому влагу они берут из воздуха.

Найоли. Происходит из семейства кустарников и деревьев, произрастающих в Австралии, поэтому привык к теплой и влажной среде. Эффективно поглощает влагу, отлично растет в почвах с избытком воды.

Калатея. Из-за требований к слабому освещению и потребности во влажности эти поразительные красочные лиственные растения широко используются для поглощения влаги, особенно уместны в ванной комнате.

Бамбуковая пальма. Не только поглощают влагу, но и способны очищать воздух.

Мята. Это ароматное растение отлично поглощает влагу, идеально использовать на кухне, в ванной или гостиной.

Английский плющ. Вьющееся растение, которое лучше всего подходит для выращивания в воздухе или высоко, например, на полке. Поможет сохранить воздух чистым и впитает его влагу, защищая ваш дом от плесени.

Ранее "Телеграф" рассказывал о простом лайфхаке, который поможет убрать плесень вокруг окон.