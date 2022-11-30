Как сушить одежду, чтобы она не пахла сыростью: удачные лайфхаки

Один простой трюк поможет высушить белье даже без сушильной машины

Иногда стиральная машинка может неприятно пахнуть. Ужасный запах появляется у и вещей, если их неправильно сушить. Но есть несколько удачных методов, чтобы белье не пахло сыростью после стирки и высохло в доме даже без специальной сушильной машины.

О лайфхаках против затхлого и сырого запаха одежды после сушки рассказывает издание Express. Важно не оставлять вещи в барабане стиральной машины после того, как она выключилась, а сразу отправить на сушилку. Если такой нет, то вас выручит один простой трюк с полотенцем.

Какие правила нужно соблюдать, чтобы одежда не воняла сыростью после стирки и сушки? Во-первых, постарайтесь удалить с вещей как можно больше лишней воды, поставив белье на дополнительный цикл отжима.

Также можете провернуть необычный лайфхак, чтобы отжать лишнюю воду:

Разложите белье на сухом куске полотенца и плотно сверните его. Возьмите один конец полотенца и методично скручивайте, продвигаясь вперед, пока не дойдете до другого конца.

Во-вторых, никогда не оставляйте одежду влажной. Выньте белье из барабана и повесьте сушиться, как только стирка будет окончена. Благодаря сочетанию влаги и тепла барабаны сушильных машин являются идеальной средой для застойных затхлых запахов. Старайтесь, чтобы барабан был заполнен примерно наполовину или меньше, чтобы ткани могли двигаться.

В-третьих, регулярно чистите стиральную машину, чтобы избежать затхлых запахов. Грязный прибор не будет правильно стирать вашу одежду и может оставить на белье бактерии, из-за которых оно и будет вонять.

В-четвертых, распространенным заблуждением является то, что чем больше моющего средства люди загружают в стиральную машину, тем чище и, следовательно, приятно пахнет их одежда. На самом деле это не так. Не злоупотребляйте средствами для стирки, слишком большое их количество может не смыться должным образом, из-за чего может появиться запах затхлости и даже плесень.

В-пятых, сушить вещи следует на сушилке с подогревом, вешалке для белья или любой другой технике для сушки в хорошо проветриваемом помещении. Между вещами оставляйте расстояние не менее 3 см, чтобы было достаточно места для циркуляции воздуха и одежда могла высохнуть как можно быстрее.

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