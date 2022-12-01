Как очистить подушки от желтых пятен и жира: простые лайфхаки

Простые советы, которые помогут отбелить ваши подушки.

Со временем даже самые белые подушки становятся грязными, на них появляются пожелтения и другие пятна. Как правило, пачкаются они от макияжа, омертвевшей кожи, пота и слюны. Но не стоит сразу выбрасывать такие подушки. Их можно легко отбелить, удалить желтые пятна и заставить снова выглядеть и пахнуть как новые.

О легких способах очищения подушек пишет Еxpress.

Для того чтобы удалить пятна в домашних условиях вам понадобятся моющее средство для посуды, вода и перекись водорода.

Возьмите немного моющего средства для посуды и теплой воды, протрите подушку – это поможет справиться с жировыми пятнами. Затем дайте поверхности высохнуть. Чтобы исправить цвет, нужно побрызгать перекисью водорода и дать ему высохнуть на воздухе. Так повторяйте изо дня в день, пока подушка не станет белой.

Отметим, что не все подушки одинаковы, и разные подушки нуждаются в разном уходе.

Подушки из пуха и волокна можно стирать в стиральной машине. Но не забывайте о деликатном режиме с последующим дополнительным холодным полосканием и циклом отжима. Если вы сушите в машинке, часто разрыхляйте их, чтобы они не сбивались.

Подушки из поролона нельзя стирать в стиральной машинке. Рекомендуется пропылесосить такую подушку с обеих сторон, чтобы удалить пыль. Затем протрите загрязненные участки тканью, смоченной в мыльном растворе и тщательно высушите.

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