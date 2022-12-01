Добавьте эти ингредиенты в конце стирки и ваши махровые полотенца будут мягкими, как из магазина

Вы будете удивлены, насколько мягкими стали полотенца после стирки

Полотенца — очень хорошие помощники каждой хозяйки, однако со временем они накапливают на себе разные виды пятен, которые даже одной стиркой со стиральным порошком могут не вывестись. Как избавиться от застарелых пятен на кухонных полотенцах мы писали ранее, а теперь речь пойдет о махровых изделиях.

Такие полотенца вновь станут мягкими — такими же, какие они были, когда вы только их купили, если добавить в конце стирки два доступных ингредиенты — соль и уксус. Об этом пишет cpykami.

Как стирать махровые полотенца, чтобы они были мягкими

Сначала стираем полотенца, как обычно, со стиральным порошком или гелем для стирки. Когда программа закончится, открываем барабан и, не вынимая махровые изделия, добавляем к ним 100 г соли, 50 мл уксуса 9% и немного стирального порошка/геля (1/3 от обычного объема). Включаем самую быструю программу стирки (например, на 15, 20, 30-минут).

Ранее "Телеграф" писал, что нужно положить в стиральную машинку, чтобы очистить ее до блеска и вытащить всю грязь одним махом.