Почему нельзя сушить одежду на батареях: ответ вас удивит

Сушить белье после стирки нужно с соблюдением некоторых правил

Если неправильно сушить одежду, то она может неприятно пахнуть сыростью и затхлостью. Поэтому важно знать о некоторых нюансах, это сохранит качество ваших вещей. Многие вывешивают белье после стирки на радиаторы в доме, однако это не лучшая идея.

Так можно ли сушить одежду на батарее? Ответ дала британская эксперт по клинингу Ребекка Беббингтон в комментарии Mirror. Если коротко, то нет. Она раскрыла несколько базовых правил при сушке вещей в домашних условиях.

После стирки многие кладут мокрую одежду на радиаторы в надежде, что она быстрее высохнет. По словам эксперта, на самом деле этот процесс приводит к возрастанию влажности воздуха, что значительно увеличивает период сушки. Поэтому лучше избавьтесь от этой привычки.

Зимой сложно сушить одежду в помещении, но эксперт по уборке предостерегает от использования радиатора. Вместо этого она рекомендует попробовать небольшой лайфхак. Его суть в том, чтобы поставить одежду на дополнительный отжим, а уже затем сушить. Всего десять минут в стиральной машине удалят еще больше воды. Когда вы достанете свою одежду, она будет немного подсушена.

Мокрая одежда неизбежно увеличивает влажность воздуха, что ведет к сырости. Этого следует избегать. Самое быстрое и простое средство — просто открыть окно. Даже если на улице ветер, откройте окно, чтобы обеспечить приток воздуха. В идеале, конечно, инвестировать в осушитель. Это уменьшит и поддержит уровень влажности в воздухе, предотвратив сырость, а с ней и плесень.

Ранее "Телеграф" сообщал, что один простой трюк поможет быстро высушить одежду дома.