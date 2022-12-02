Зачем класть в стиральную машинку влажные салфетки: лайфхак приятно удивит тех, у кого есть животные

Это простое действие уберет шерсть с любимой одежды до последней ворсинки

Очень простой и незамысловатый способ, благодаря которому вы не только лучше простираете свои любимые вещи, но и удалите с них шерсть домашних любимцев и другие лишние ворсинки.

Отметим, что на темных вещах сильнее всего видно, как много шерсти скопилось за время носки. Бывает так, что даже простая стирка не справляется с подобной неприятностью. О том, как влажные салфетки могут спасти вещи от шерсти, пишет cpykami.

Зачем добавлять влажные салфетки во время стирки

Чтобы избавиться от шерсти, необходимо просто добавить в стиральную машинку до начала цикла одну-две влажные салфетки (если белья более 7 кг — то 3 штуки). Одна такая салфетка выступает в роли "магнита", который "притягивает" на себя шерсть, волосы и другие ворсинки. Каждый раз при стирке следует добавлять свежую влажную салфетку из упаковки.

А вот обычные салфетки лучше не класть, поскольку они попросту порвутся.

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