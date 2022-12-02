Сковорода будет сиять: средство из двух дешевых продуктов удалит все пригоревшие остатки еды

Решить проблему с грязной сковородой можно даже без дорогостоящей химии

Процесс мытья посуды может доставлять массу неудобств, особенно если нужно отмыть от жира сковороду. На керамических сковородах, к примеру, часто въедаются пригоревшая пища и темные пятна. Их трудно удалить даже в посудомоечной машине, но это можно сделать с помощью правильных натуральных ингредиентов.

Керамическая посуда предназначена для длительного использования, что делает ее идеальной для приготовления любых блюд, от запеканки до пирогов. Однако из-за частого использования их вид значительно портится. О лайфхаках по очистке сковород от пригоревшей еды пишет издание Express.

Тщательная очистка сковороды после использования и удаление пятен до того, как они затвердеют — ключевой момент. Но, в отличие от посуды, сделанной из более современных материалов, керамика не выдерживает большинства чистящих растворов и химикатов. Поэтому используйте натуральную альтернативу.

Керамику лучше всего чистить нейлоновой щеткой и простой смесью пищевой соды и теплой воды. Что нужно делать: смешайте ингредиенты в пасту, нанесите ее на дно сковороды и тщательно протрите.

Для сковородок с керамическим покрытием на натуральном камне подойдет более агрессивная очистка, это позволит удалить неприглядные остатки пищи и пятна. Такой материал выдержит использование моющего. Как действовать в этом случае: вспеньте немного мыльной воды и хорошо потрите нейлоновой щеткой, пока остатки на поверхности не станут рыхлыми. Смойте пену с посуды.

А вот для действительно стойких пятен из-за пригоревшей пищи пригодится такой лайфхак: используйте чайную ложку уксуса и пищевой соды, хорошенько потрите, смойте теплой водой и повторите при необходимости. Тогда как лимонный сок и другие цитрусовые для посуды из керамики применять не стоит, так как это может повредить материал изделий.

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