Конденсата на окнах не будет: есть три способа решить проблему

Избавиться от лишней влаги можно, в том числе, с помощью натуральных средств

В холодное время года многие дома часто сталкиваются с проблемой конденсата, который скапливается на окнах и даже может приводить к развитию плесени. Решить проблему с плесенью можно несколькими способами, включая использование недорогих натуральных продуктов.

Издание Express сообщает о лайфхаках, которые помогут предотвратить конденсат на окнах в вашем жилище. Стекла будут сухими, а на подоконнике перестанет скапливаться влага. Бороться с конденсатом нужно оперативно, иначе сырость создаст идеальные условия для роста грибка на стенах и не только.

Повышенная влажность в комнате – это плохо. Однако в доме уже холодно, поэтому постоянно открывать окна — не вариант. Так что бороться с конденсатом нужно другими методами. Есть три способа против конденсата на окнах:

Оставьте на подоконнике пищевую соду – она будет впитывать влагу, что предотвратит появление конденсата на стеклах. Подобным образом действует и обычная соль. Насыпьте ее в любую емкость. Вы удивитесь, как она отлично поглощает влагу на подоконнике. Более дорогой вариант – инвестировать в осушитель воздуха. Этот прибор избавит вас от плесени и сырости в комнате.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что чаще всего конденсат образуется на окнах в спальной комнате. Несколько действенных советов решат эту неприятность. Также мы писали, что против конденсата неплохо действует еще одно подручное средство, она точно есть у тех, кто держит дома котов.