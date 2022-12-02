Рис, чайный пакетик и лимон: пять гениальных лайфхаков для уборки дома

Навести порядок в жилище иногда помогают странные, но действенные лайфхаки

При уборке дома необязательно использовать дорогостоящие химические средства. Со многими рутинными процессами, будь то мытье пригоревших сковород или чистка мебели, помогут справиться подручные ингредиенты.

О лайфхаках, которые станут находкой для любого хозяина и хозяйки, пишет Mirror. Все, что вам понадобится, скорее всего уже есть в вашем доме: лимон, чайный пакетик, рис, резиновые перчатки и зубная щетка. Некоторые из методов звучат странно, но поразят вас эффективностью.

Лайфхак №1: Как избавиться от пятен на разделочной доске?

Чтобы избавиться от пятен на разделочной доске, разрежьте лимон пополам, посыпьте солью доску, а затем потрите мякотью лимона. Как только вы это сделаете, оставьте соль и лимон на пять минут, прежде чем смыть.

Лайфхак №2: Как очистить стекло?

Дайте чайному пакетику завариться в кипящей воде. После того, как жидкость остынет, используйте ее для очистки таких вещей, как зеркала, передняя часть микроволновой печи или краны. Этот метод является доступной альтернативой обычным средствам для мытья стекол без разводов.

Лайфхак №3: Как удалить шерсть домашних животных?

Смочите резиновую перчатку и протрите ею ковер, диван и другую мебель. Шерсть домашних животных прилипнет к мокрой перчатке. Только не забудьте потом хорошенько прополоскать перчатку!

Лайфхак №4: Чем можно почистить вазу неправильной формы?

Если у вас есть сосуды или вазы неправильной формы, насыпьте на дно горсть сырого риса и добавьте немного жидкости для мытья посуды и воды. Закройте крышку или закройте отверстие рукой и хорошенько встряхните. Твердый рис соскребает все остатки внутри контейнера.

Лайфхак №5: Как очистить клавиатуру и пульты?

Для этого можно использовать старую зубную щетку, но новая может оказаться еще более эффективной. Все, что вам нужно сделать, это перевернуть клавиатуру на бок и провести зубной щеткой по клавишам, убедившись, что вы попали во все зазоры. Таким же образом можно чистить пульты от телевизора и игровых приставок.

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