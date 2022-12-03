Духовка будет такой чистой, как никогда прежде: рецепт мыльного раствора всего из двух компонентов
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Всего две таблетки этого средства обеспечат идеальную чистоту духового шкафа
Те, кто часто пользуется духовкой, стыкается с проблемой накопившегося жира и нагара, который возникает при приготовлении блюд. Отчистить духовой шкаф не составит труда, если воспользоваться двумя таблетками этого недорогого средства.
Речь идет о таблетках для посудомоечной машины. Как пишет cpykami, оттирать ничего не придётся.
Как отчистить духовку от жира и нагара
Работаем в перчатках. Растворяем две таблетки посудомоечной машины в горячей воде. Обильно смачиваем губку мыльным раствором, распределяя его по духовке. Сверху разлаживаем бумажные полотенца, пропитанные в мыльном растворе из таблеток. Оставляем в таком виде на 30 минут. Затем убираем все обычной губкой.
Кстати, оставшимся мыльным раствором можно помыть как и грязную плиту, так и противни, решётку и т. д.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко и без особых хлопот почистить духовку до идеального состояния. Вам понадобится всего один компонент.