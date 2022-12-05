Простой лайфхак против желтизны подушек: станут еще белее, чем были

Стирка подушки зависит от материала, из которого она изготовлена

Если стирать постельное белье необходимо каждые две недели, то подушки чистить можно реже. Однако многие из нас вовсе забывают об этом. Даже без химчистки вы сможете убрать желтизну и вернуть изделиям опрятный вид.

О лайфхаках по чистке подушек сообщает издание Express. Есть простые способы отстирать пожелтевший материал от слюны и других пятен. Это не только сделает изделия красивыми, а и предотвратит появление пылевых клещей.

После стиральной машинки подушки могут испортиться, а наполнитель превратится в комки. Однако чистить подушки вручную на самом деле довольно легко. Вам понадобится средство для мытья посуды, вода и перекись водорода, а также ткань из микрофибры и перчатки.

Что необходимо делать, чтобы очистить пожелтевшую подушку:

Возьмите немного средства для мытья посуды и немного теплой воды, протрите. Смешайте всего несколько капель средства для мытья посуды с теплой водой и протрите внешнюю поверхность подушки тканью из микрофибры. Затем дайте материалу высохнуть. Теперь, чтобы зафиксировать цвет, распылите перекись водорода и дайте подушке высохнуть на воздухе.

Подушка станет выглядеть еще белее, чем была!

Отметим, что некоторые подушки можно стирать в машинке. Подушки из пуха и наполнителя лучше всего стирать в деликатном режиме с последующим полосканием в холодной воде и отжимом. Если на этикетке указано, что подушка не подлежит обычной стирке, то вы можете пропылесосить обе стороны подушки, чтобы удалить пыль. Затем протрите загрязненные участки тканью, смоченной в мягком мыле.

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