Три небольшие уловки помогут сэкономить электроэнергию в доме: это сохранит ваши деньги

Несколько простых, но действенных правил легко воплотить в жизнь

На фоне аварийных отключений света в Украине многие семьи начали более эффективно использовать бытовые приборы, чтобы сэкономить электроэнергию. Вы можете заметно сократить коммунальные счета, если измените некоторые привычки при использовании той же духовки или стиральной машинки.

Есть несколько электроприборов, которые обходятся вам дороже всего, поэтому стоит снизить расходы на их использование. О лайфхаках, которые помогут сэкономить электроэнергию в доме (а значит и деньги), рассказало издание Express.

Не открывайте дверцу духовки

Когда вы открываете дверцу духовки, теряется около 20% тепла, в результате чего прибору приходится работать усерднее, чтобы поддерживать температуру. Когда проверяете готовность блюда, то лучше смотрите через стеклянное "окошко", а не постоянно открывайте дверцу. Кроме того, по возможности избегайте предварительного нагрева духовки. Если вы поставите еду в духовку до того, как включите, сможете сократить потребление энергии. Более энергоэффективная альтернатива духовому шкафу – микроволновая печь или фритюрница.

Стирайте вещи при низкой температуре

Когда дело доходит до стирки белья, стоит следить за настройками стиральной машины. Это поможет снизить потребление энергии. Прежде всего, включайте прибор лишь тогда, когда он заполнен. В идеале следует выбирать стирку при температуре 30 градусов или настройку "Эко", если она доступна. Так вы потребляете намного меньше электроэнергии, чем стирая при более высоких температурах.

Замените лампочки на светодиодные

Еще один простой способ сократить счета — по возможности перейти на светодиодные лампы. Если вы не можете позволить себе переключить их все сразу, в следующий раз, когда одна из них перегорит, помните о совете по светодиодам. Они более энергоэффективны и часто могут служить 10 и более лет.

Ранее "Телеграф" писал список электроприборов, которые больше всего потребляют энергии.