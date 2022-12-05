Ящик стиральной машины будет идеально чистым: нужен всего один подручный продукт

Для мытья не понадобится дорогостоящая химия, ведь одно дешевое средство справляется с грибком на раз

Уборка в ванной комнате включает в себя очистку стиральной машинки, а особое внимание стоит уделить отделению для моющих средств. Там может образовываться грибок. Поэтому если вы заметили, что внутри выдвижного отсека, куда засыпается порошок и кондиционер, образовалась черная слизеподобная субстанция, сразу же решайте эту проблему.

Есть очень дешевый и простой способ очистки ящика стиральной машины от плесени. Даже не нужно использовать агрессивную химию, ключевой ингредиент для этого лайфхака, вероятно, находится на вашей кухне, передает издание Mirror.

Черные слизистые частицы могут быть скоплением бактерий, жира и плесени. Со временем и без регулярной очистки ваша стиральная машина засорится остатками моющего средства и другим мусором, и в итоге это станет идеальной средой для распространения грибка. К счастью, есть отличный метод исправить эту проблему. Все, что вам понадобится, уксус и старая зубная щетка.

Что нужно делать, чтобы очистить отсек для порошков в стиральной машине:

Залейте уксус в распылитель. Опрысните им ящик и оставьте на 10 минут.

С помощью щетки почистите ящик.

Распылите из пульверизатора воду, чтобы смыть грязь и остатки уксуса.

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