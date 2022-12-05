От налета не останется следа: простой, но действенный трюк мгновенно очистит чайник

Для мытья чайника нужно всего одного недорогое средство, к тому же, натуральное

Мы редко заглядываем в чайник, поэтому не всегда помним о его чистке. Однако этот прибор очень часто используется, из-за чего внутри появляется известковый налет. К счастью, проблему легко решить. Многие моют чайник от накипи с помощью уксуса, но есть и другое эффективное натуральное средство.

Если не очищать чайник, то со временем известковый налет может изменить вкус ваших напитков и стать питательной средой для опасных бактерий. Обратите внимание на простой, но действенный лайфхак, о котором пишет издание Mirror. Этот трюк за считанные секунды удалит стойкие известковые отложения, накопившиеся внутри чайника.

Есть много продуктов, которые помогают легко избавиться от налета в чайнике, в том числе специальные таблетки для удаления накипи. Но всегда можно использовать натуральную альтернативу. Пользовательница TikTok @Lucykalice раскрыла быстрый лайфхак, который поможет вам избавиться от стойкого известкового налета на дне чайника, и это будет стоить вам дешево. Все, что понадобится — только лимонный сок.

Что нужно делать, чтобы убрать известковый налет и накипь в чайнике:

Налейте немного лимонного сока. Можете использовать из бутылки или же свежий, сработает одинаково хорошо. Сок должен покрывать дно чайника. Добавьте воды и дайте чайнику закипеть, а затем оставьте на 30 минут, пока весь известковый налет не исчезнет. Чтобы избавиться от привкуса лимона, снова прокипятите чайник, но уже только с водой. Протрите чайник, крышку и основание, на котором он стоит, чтобы прибор был чистым не только внутри, а и снаружи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмыть носик заварочного чайника от налета. Есть один секрет.