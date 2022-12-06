Удаляет жирные пятна лучше бытовой химии: как сделать средство для мытья посуды из апельсиновых корок

Природный "материал" может быть эффективнее любой "химии"

Какие только лайфхаки не придумают, чтобы сделать процесс мытья посуды более экономным и эффективным!

Если у вас закончилось моющее средство или, к примеру, вы просто с осторожностью относитесь к бытовой химии в магазине, вы можете заменить ее на самодельное, эффективное и натуральное средство, сделанное из апельсиновых корок. Оно также отлично удаляет жирные пятна с кухонного гарнитура, плиты, духовки, пишет cpykami. На 0,5 л бутылку понадобится корка одного апельсина.

Как сделать натуральное средство для мытья посуды

Чистим корку апельсинов, перекладываем в воду и посыпаем содой. Тщательно натираем корку, чтобы убить бактерии и убрать остатки воска. Нарезаем тонкой соломкой. Перекладываем в пластиковую бутылку. В каждую бутылку всыпаем 1 ч. л. соды с горкой. И заливаем водой, не до самого горла. Закрываем крышкой, взбалтываем и ставим в тёмное место на 2-3 суток. Спустя это время пользуемся средством.

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